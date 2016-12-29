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市场报道 | 2016年 12月 30日 星期五 07:34 BJT

****欧洲经济指标预测--12月30日-1月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                     公布时段       预估值      前值
    
    12月26日当周
        
    12月30日(五)   
    0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)           11月        --      -0.1%
                              (较上年同期)                       --      -0.6%
    
    1月2日当周
    
    1月2-13日
    0930 英国抵押贷款利率                            12月        --       4.2%
    
    1月2日(一)
    0845 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 12月        --       52.2
    0850 法国Markit制造业PMI                         12月        --       53.5
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                     12月       55.5      55.5
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    12月终值      54.9      54.9
    
    1月3-6日
    0700 德国实质零售销售(较前月)                    11月      -0.6%     +2.4%
                         (较上年同期)                            --      -1.0%
    
    1月3日(二)
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  12月初值      --      +0.7%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)               12月        --       56.6
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)            12月  　减少0.5   减少0.5
             未经季节调整失业人数(万人)                          --      253.2
             经季节调整失业率                                   6.0%      6.0%
             经季节调整失业人数(万人)                            --      265.8
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                    12月       53.1      53.4
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          12月初值     +0.5%     +0.1%     
                            (较上年同期)                       +1.4%     +0.8% 
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                  +0.6%      持平
                                 (较上年同期)                  +1.3%     +0.7%
    
    1月4日(三)
    0745 法国消费者信心指数                         12月         --         98
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                12月         --       53.3
    0850 法国Markit服务业PMI                        12月         --       52.6
                   综合PMI                                       --       52.8
    0855 德国Markit服务业PMI                     12月终值       53.8      53.8
                   综合PMI                                       --       54.8
    0900 欧元区Markit服务业PMI                   12月终值       53.1      53.1
                     综合PMI                                    53.9      53.9
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                     11月         --  增加16.18
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                            --  增加32.78
             抵押贷款批准件数(件)                                --     67,518
             M4货供额(较前月)                                    --      +1.1%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   12月         --       52.8
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   12月初值     +1.0%     +0.6%
               扣除食品和能源HICP(较上年同期)                  +0.8%     +0.8%
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        12月初值       --      -0.1%
                            (较上年同期)                         --      +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  --      -0.2%
                                 (较上年同期)                    --      +0.1%

    
    1月5日(四)
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)            12月         --      -0.2%
                                (较上年同期)                     --      -0.3%
    0900 意大利公共预算赤字与GDP之比               第三季        --      0.20%
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                   12月        54.8      55.2
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)          11月       +0.3%     +0.8%
                                  (较上年同期)                 +0.1%     -0.4%
    
    1月6日(五)
    0700 德国工业订单(较前月)                       11月       -1.8%     +4.9%
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                     11月         --     赤字35
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)             11月         --     逆差52
              进口(亿欧元)                                       --     419.38
              出口(亿欧元)                                       --     367.36
    1000 欧元区零售销售(较前月)                     11月       -0.4%     +1.1%
                       (较上年同期)                              --      +2.4%
    1000 欧元区企业景气指数                         12月         --       0.42
               经济景气指数                                    106.8     106.5
               工业景气指数                                    负0.4     负1.1
               服务业景气指数                                　  --       12.1
               消费者信心指数终值                              负5.1     负6.1
               消费者通胀预期指数                                --        6.3
               生产者通胀预期指数                                --        4.8 (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 杜明霞/侯雪苹；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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