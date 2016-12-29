港报财经评论：北水狂扫建行A，下个宠儿是腾讯?--信报12月29日

北水狂扫建行A，下个宠儿是腾讯?/ 习广思

港股圣诞节长假后终于迎来一次较似样的反弹，你说是粉饰橱窗也好，技术反弹也好，恒指全日升了0.83%，国指升1.29%，两个指数的升幅都是11月22日以来最劲。升市的推手之一是＂沪股通＂的北水，买起了建行（00939），连带刺激其他内银股上扬。今年收炉，恒指有望升返22000点水平。

＂沪股通＂北水连续两天大举南下，上周五净买盘约29亿元，昨天为假后首个交易日，净买盘跃升至42亿元，是11月9日以来最多，当中以建行的买盘最劲，净买入31.6亿元，占建行昨天成交额达60%。过去半年，北水可说是孤注一掷，锺情建行，其他大型内银有买也有沽，滙控（00005）更加是用来炒作，低位大手买入，高位派番出来，惟有建行是逢低吸纳，令建行股价近几个月维持在5.5元至6元之间，单过去两个交易日就升了8%，惟已逼近顶部6元。目前建行A股对H股的溢价大幅收缩至1.8%，北水买H股着数唔多，情况就如平保（02318）的H股，长期在40元边上落。

北水继续扫建行的理由可能是内地买唔到咁多货，H股的发行股数为2404亿股，而A股就只得95.9亿股，昨天建行H股成交达53亿港元，内地A股则只得1.9亿元人民币。建行的情况较为特殊，令北水一见到其A、H股溢价拉阔，便扑入香港买。

今年下半年，人民币加速贬值，北水南下也加快，若以每日净买盘30亿元为界限，过去半年已6次达至或超越此北水高峰期。除了建行之外，腾讯（00700）是另一只北水持续吸纳的大蓝筹，理由是A股无咁大只网股供应，该股估值经一轮抛售后已到合理水平，2017年预测市盈率回落至26倍，未来一两个月若回落到170至180元，值得分段吸纳。

明年1月份最不明朗的因素是特朗普1月20日就职美国总统后，将交出什么政策大计。自他今年11月8日胜出大选后，华尔街市场十分雀跃，认为他提及的减税与增加基建，可振兴经济及提升通胀预期，美股一路咁升，华尔街与特朗普可说是臭味相投，大家都喜欢幻想。

不过，近期连右翼传媒如《华尔街日报》也多了刊登文章怀疑，老特一向下巴轻轻，其竞选政纲到头来有多少能够落实。透过民选出来的国家领导人，民望通常在刚胜选时达至高峰，一旦就职埋位工作后，民望就会开始插水，这是民主选举的现实。老特的政治资本应该会随着正式就任总统而下滑，其将要面对的难题包括：

一、大幅减税。这在当前经济周期下是否恰当？失业率只得4.6%，制造短期经济荣景，代价是通胀急升，政府债务进一步上升，美国联储局须加快加息步伐。此外，若果富人及企业从减税措施中得益最多，必然招致民主党甚至他的选民不满。

二、撤销奥巴马医改。一些选他上台的白人草根选民已感到忧虑，因为他们选老特是希望有更多新职业机会，而非减少现有医疗福利。

三、特朗普内阁粒粒皆星，少则有数亿美元身家，多则达数十亿美元，他们的政策取向不少与老特相悖，例如获提名为白宫预算局长的马尔瓦尼（Mick Mulvaney）曾表示反对提高政府债务上限，不提高上限，老特的减税与增加基建开支的计划可能要大缩水。此外，特朗普虽然反对奥巴马的跨大平洋伙伴关系协定（TPP），但他提名的几位官员包括商务部长罗斯（Wilbur Ross）、驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）及国防部长马蒂斯（James Mattis）都曾表态支持TPP。

老特是一介商人，从政经验有限，如何平衡内阁及党内外的声音，对他而言是极大考验。有论者曾说美国总统好比一个台前演员，他只须集中演好幕后导演要他演的角色，当年列根便是一个好例子。然而，由竞选一路过来，老特总喜欢自己话事，尽显大老板风范，是否只愿当一个台前戏子？

四、老特面对不少客观条件，非他个人的主观意愿所能改变，人口增长长期减速便是其一。他赶走拉丁裔移民的想法，只会令增长更慢，制约了他想加快经济增长的雄图大计。根据经济智库Brookings的研究，近两年美国人口增长是上世纪三十年代以来最慢，只得0.7%，在1990年时年增长还有1%，到金融海啸爆发后跌至0.8%，近年更只有0.7%。究其原因乃出生率下降、死亡率上升，令自然增长率下滑，加上移民增速放缓，若特朗普的新政是驱赶移民，人口增长将会更慢。经济长期增长系于人口适度膨胀及生产力提升，惟老特的政策目标都与这两方面背道而驰，互相抵消。

不少人对明年美股表现甚为乐观，但投资路总是多曲折，最重要还是估值是否合理，若股价已反映了甚多乐观预期，还是早点告退，寻觅更合适的时机。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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