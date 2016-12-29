港报社评：楼价高而脆弱，明年能否挺住？--经济日报12月29日

本港楼市虽遭美国加息截击，惟楼价仍高处未算高地续升，此因内地资金涌港，与港府楼控新辣招的副作用。现实是楼市已高而脆弱，明年一大风险是本港会否随新兴市场出现走资。

一年将过，总结本港楼市过去一年表现，可说非但有惊无险，更表现不俗，以二手市场计，今年10大屋苑全数价量齐升，表现最好屋苑的楼价更录全年升22%的佳绩。

说有惊无险，因狼来了多次的美国储局加息第二枪，在拖拉一年后，终在本月初鸣响，外界本担心美国将续加息会扭转本港楼市上升预期，或触发楼市调整；何况港府深恐楼价突破去年高位，于上月初急推新辣招，将非首置印花税划一大幅提高至15%。

但经上述两个考验，本港楼价仍不跌反升。底因应有三。其一，本港金融体系仍水浸，目前本港H按利率虽升，惟最优惠利率仍按兵不动，外界估计美储局明年纵再加息两至3次，本港最优惠利率仍不会跟足加。换言之，市民明年供楼负担增加将有限。

其二，内地资金继续涌港，不论是因内地楼控，抑或是为应付人民币滙价续跌风险，内地民众续将资金经不同渠道流进本港，其中一部分泊入豪宅市场，令豪宅楼价续升，故才屡现虽付千万港元印花税仍在所不计的异象。

其三，非豪宅市场方面，亦因政府辣招的副作用而挺住。此因业主尤其有实力的投资者，担心卖出单位后，日后要再添物业需付高昂的15%非首置印花税，故大为惜货，令二手市场供应大减，市场明显扭曲下，成交较易录得高价个案，令二手楼价指数不跌反升。

然而，从各种指数看，如楼价中位数为家庭入息中位数的19倍，本港楼价都处于极高水平，美国加息的大方向亦会令供楼负担只升不跌，扭曲的楼市明显高而脆弱，惟明年会否出现较大调整，还是会横行波动，仍难逆料。

但必须留意的风险，是美国明年持续加息，美元滙价若继续上升，新兴市场会否出现更大规模走资，资金自由流动的香港会否成为提款机而出现大规模资金流走？自美国量宽后，流入香港的国际资金高逾千亿美元，若其急速流走，恐本港楼市亦受拖累，尤其本港按息至少要跟足美国加息幅度。故本港楼市明年安危，相当程度要视乎国际资金流向。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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