港报社评：衍生产品多元化，教育散户责难逃--信报12月29日

证监会于圣诞假前宣布，本港杠杆及反向（leveraged and inverse）产品挂鈎范围将扩阔至包括恒指和国指在内的本港指数，发行商可从明年一月九日起向当局申请发行相关杠杆及反向产品（杠反产品）。业界估计，首批恒指及国指杠反产品将于2017年首季登场。根据证监会通函，此等产品的结构与交易所买卖基金（ETF）类同，但考虑到其较适合炒＂即日鲜＂（day trading）的特性，与传统ETF适宜长线投资性质不同，发行商只能称之为杠杆或反向产品，不能直接以ETF命名。

港交所旗下证券市场目前已有12只杠反产品上市，但都是与海外股票指数挂鈎的非中港类别产品。证监会的决定意味在港挂牌的杠反产品合资格指数范围，明年起扩展至香港股票和非股票类别，长远更可望与A股指数挂鈎。

作为国际金融中心，香港面对区内外主要对手的激烈竞争，引入多元化投资产品有助本港衍生工具市场继续处于世界领先位置，符合业界及港交所利益。

恒指和国指杠反产品＂入场费＂据悉不会高于三千元，而这两个指数又是本地投资者最熟悉的股市基准，散户对与之挂鈎的杠反产品，兴趣肯定远超与海外股指挂鈎的同类工具。随着参与杠反产品买卖的散户日增，业界和当局有责任确保投资者充分了解相关工具的本质和风险。

交易所买卖基金透明度高、流通性强且收费相对廉宜，广受欢迎绝非偶然。杠反产品在结构上虽与ETF类同，但涉及杠杆、反向、重新平衡（rebalancing）、每天复合（daily compounding），以至基数效应等多种概念，散户不易通盘掌握。为免引起混淆，证监会在教育投资者上虽已做了不少工夫，但业界于推广杠反产品时必须多走一步，以确保投资者对相关工具观念正确。

不论杠杆抑或反向产品，发行商力求实现的都是相当于挂鈎指数单日（daily）回报的一个倍数。视不同产品设计而定，这个倍数可以是指数单日升跌的一倍、两倍甚至三倍，正负（赚蚀）皆然。除了必须注意回报的＂两面性＂和相关倍数外，投资者还得慎防被产品名称误导，以为恒指一年预期回报百分之十，持有杠杆两倍的恒指产品每年便能稳赚百分之二十。

在一般情况下，发行商都会强调杠反产品追踪的乃指数＂单日＂表现，但葫芦里到底卖什么药，小投资者未必了然于胸，熟读章程不代表能充分理解产品运作。这里试举一例，希望有助散户判断杠反产品是否适合自己。

假设恒指单日上升百分之十，一百元变一百一十元；投资者在杠杆两倍的恒指产品上押注一百元，杠杆产品单日回报百分之二十，即一百元变一百二十元。第二天，恒指回落百分之十，指数两天一升一跌，正负回报相互抵消，两天下来大约打了个和（$110 - $11 = $99）。

由于追踪恒指单日表现、杠杆两倍产品次日起步点为一百二十元，单日跌百分之二十等于蚀二十四元，投资者在第二天结束后只剩下九十六元（$120 - $24 = $96），意味原先投入的一百元＂缩水＂四元，负回报百分之四，损失远超没有杠杆的指数。假设恒指梅花间竹单日上落一成，最初在杠杆产品上投放的一百元，六个月后剩下不足三元，投资者半年损失超过九成七。

以上例子纯为彰显杠反产品的特性，恒指实际表现不会如此大起大落，但除非港股长时间出现单边走势，否则相关产品只宜用作投机性短炒，更恰当的说法是＂赌＂单日升跌，利用杠反产品的倍数特性争取较指数可观的单日回报，但绝非长线投资的理想工具。

数字显示，日本、南韩和台湾自推出杠反ETF以来，相关产品不论规模或占整体ETF成交比例皆出现快速增长，香港在这方面有＂急起直追＂压力不难理解。然而，这类产品在香港毕竟属新事物，且名称中包含杠杆而结构上与ETF类同，涉及不同投资概念和金融工具特性，容易引起误解。业界在力求衍生工具多元化的同时，必须设法令投资者认清不同产品的运作模式和功能，这样方可避免因＂美丽的误会＂而引发不必要的争议。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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