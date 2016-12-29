《汇市简讯》美元兑日圆随美债收益率及日经指数下滑而走软

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0110 GMT
* 美元兑日圆在亚洲时段跌0.3%，因美债收益率下跌。美国10年期公债收益率下跌1个基点至2.498%，日经指数跌0.75%
* 美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.7%。年底临近，市场参与者继续调整仓位
* 今日没有重要数据发布，到目前为止也没有重大消息，因此不太可能大幅波动
* 5、10天移动均线形成顶部，动能指标下降，整体格局偏空
* 若收在116.20下方，将确认偏空信号
* 图表：reut.rs/2hxQ1DJ (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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