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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 09:28 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆随美债收益率及日经指数下滑而走软

0110 GMT

* 美元兑日圆在亚洲时段跌0.3%，因美债收益率下跌。美国10年期公债收益率下跌1个基点至2.498%，日经指数跌0.75%

* 美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.7%。年底临近，市场参与者继续调整仓位

* 今日没有重要数据发布，到目前为止也没有重大消息，因此不太可能大幅波动

* 5、10天移动均线形成顶部，动能指标下降，整体格局偏空

* 若收在116.20下方，将确认偏空信号

* 图表：reut.rs/2hxQ1DJ (完)

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