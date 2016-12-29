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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 09:31 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至94.99

路透上海12月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周四较上日微跌0.05%至94.99；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数微升至96.
45。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.89%，SDR篮子指数跌3.16%，BIS指数跌5.17%
。
 CFETS篮子货币          今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬点
                                    数
 人民币                     6.9497                         -2
 欧元                       7.2504                        206
 日圆                       5.9463                       -284
 港元                       0.8958                       -2.3
 英镑                       8.5123                        194
 澳元                       4.9997                        -36
 新西兰元                   4.8195                       -261
 新加坡元                   4.7985                        -23
 瑞郎                        6.769                        -48
 加元                       5.1342                       -132
 林吉特                     0.6432                       -2.2
 卢布                       8.6992                       -431
 泰铢                       5.1701                        -79
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.79，较上日跌0.22%；RXY全球在岸人民币指数 报95.88，微升0.03%
；RXY参考离岸人民币指数 报95.48，跌0.22%；RXY参考在岸人民币指数 报
95.57，微升0.04%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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