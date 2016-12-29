中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至94.99

路透上海12月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周四较上日微跌0.05%至94.99；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数微升至96. 45。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.89%，SDR篮子指数跌3.16%，BIS指数跌5.17% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.9497 -2 欧元 7.2504 206 日圆 5.9463 -284 港元 0.8958 -2.3 英镑 8.5123 194 澳元 4.9997 -36 新西兰元 4.8195 -261 新加坡元 4.7985 -23 瑞郎 6.769 -48 加元 5.1342 -132 林吉特 0.6432 -2.2 卢布 8.6992 -431 泰铢 5.1701 -79 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.79，较上日跌0.22%；RXY全球在岸人民币指数 报95.88，微升0.03% ；RXY参考离岸人民币指数 报95.48，跌0.22%；RXY参考在岸人民币指数 报 95.57，微升0.04%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)