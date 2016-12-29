金属期市：沪铜价格下跌，追随伦铜走低

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
印尼矿业协会(Indonesian Association of Mineral Entrepreneurs)已要求政府允许出口低品级镍矿。
美国通货监理局(OCC)周三表示，已向美国联邦政府官报(Federal Register)提交一项规定，将禁止受其监督的美国银行业者与联邦储蓄机构(savings association)交易和投资工业金属及商业金属。 (完)
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(编译 侯雪苹/戴素萍 审校 李婷仪)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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