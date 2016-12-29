金属期市：沪铜价格下跌，追随伦铜走低

印尼矿业协会(Indonesian Association of Mineral Entrepreneurs)已要求政府允许出口低品级镍矿。

美国通货监理局(OCC)周三表示，已向美国联邦政府官报(Federal Register)提交一项规定，将禁止受其监督的美国银行业者与联邦储蓄机构(savings association)交易和投资工业金属及商业金属。 (完)

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