《香港重要政经日程》--12月30日-1月9日

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
================== 今日重要政经消息=================
12月30日（周五）
公布11月份M-3货币供应数字。
公布11月份外汇基金资产数字。
公布11月底人民币存款数字。
滴达国际 公布中期业绩。
首都创投 公布全年业绩。
星谦发展 公布全年业绩。
10:00 民信金控 股东特别大会。
10:15 中远海运国际 股东特别大会。
10:30 伯明翰环球 股东周年大会。
11:00 蓝鼎国际 股东特别大会。
15:00 TCL显示科技 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
*1月2日（周一）
元旦翌日假期。
1月3日（周二）
公布11月份零售销售数据。
顺兴集团 首日挂牌。
*11:45 罗兵咸2017年中港IPO市场展望记者会。
1月4日（周三）
10:00 中国圣牧 股东特别大会。
*11:00 渣打财富管理2017投资展望记者会。
1月6日（周五）
公布12月份外汇储备资产数字。
09:30 五菱汽车 股东特别大会。
10:30 同仁堂国药 股东特别大会。
1月9日（周一）
11:00 林达控股 股东特别大会。
13:30 中粮肉食 在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行