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货币新闻 | 2016年 12月 29日 星期四 10:10 BJT

芝加哥期市：玉米期货小升，在上日下挫近2%后反弹

以下为0123GMT报价：
 合约              价格     变动     涨跌%   两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                                 值  
 CBOT 小麦       402.75     1.25    +0.31%      +2.35%       411.71    52
 CBOT 玉米       348.75     0.50    +0.14%      +0.87%       354.43    48
 CBOT 大豆      1016.75     0.25    +0.02%      +2.81%      1022.63    47
 CBOT 稻米         9.51    $0.00    +0.00%      +0.64%        $9.84    32
 WTI 原油         53.73   -$0.33    -0.61%      -0.32%       $50.32    70
 汇率                                                                    
 欧元/美元       $1.042  -$0.003    -0.30%      -0.28%                   
 美元/澳元       0.7183    0.000    +0.04%      -0.01%                   
                                                                         
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG> 

 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 徐文焰)
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