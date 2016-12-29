日本股市：日经指数随美股颓势跌至逾两周低点，高田股价大涨

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
穆迪将东芝评级从“B3”下调至“CAA1”，而标准普尔将该公司长期信用评级从“B”降至“B-”。
日经指数 下跌1.1%至19,184.75点，盘中触及12月13日以来最低的19,168.06点。
该指数今年料将收高近1%，第四季可望上涨超过16%。
“市场本就因为假期影响而偏淡，在美国市场大跌后，今天的买家就更少，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。
高田 飙升16%，此前消息人士对路透称，该公司可能在奥巴马政府下个月任期届满之前，与美国司法部达成刑事和解。
东证股价指数 下跌1.1%至1,520.15点。JPX-日经400指数 挫跌1.1%报13,636.50点。(完)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。