版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 10:31 BJT

日本股市：日经指数随美股颓势跌至逾两周低点，高田股价大涨

穆迪将东芝评级从“B3”下调至“CAA1”，而标准普尔将该公司长期信用评级从“B”降至“B-”。

日经指数 下跌1.1%至19,184.75点，盘中触及12月13日以来最低的19,168.06点。

该指数今年料将收高近1%，第四季可望上涨超过16%。

“市场本就因为假期影响而偏淡，在美国市场大跌后，今天的买家就更少，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

高田 飙升16%，此前消息人士对路透称，该公司可能在奥巴马政府下个月任期届满之前，与美国司法部达成刑事和解。

东证股价指数 下跌1.1%至1,520.15点。JPX-日经400指数 挫跌1.1%报13,636.50点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐