韩国数据：11月百货公司销售下滑，创下近一年最大降幅

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透首尔12月29日 - 韩国产业通商资源部周四公布称，11月韩国大型百货公司销售下滑速度创下将近一年来最快，因消费者信心下滑，而且公共假日较少。
数据显示，现代百货 、乐天购物 以及新世界 运营的百货店11月销售较上年同期下滑2.8%。
这个降幅为2015年12月下滑5.7%以来最大，也是5月减少2.7%之后首见同比下滑。
产业通商资源部称，家用品项目和服饰销量分别较上年同期减少了19%和4.4%。
周四稍早， 韩国下调了对2017年的经济增长预期，因预期走疲的内需及不断下降的就业增速将牵制本国经济的复苏。 (完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选