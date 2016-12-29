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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 10:29 BJT

韩国数据：11月百货公司销售下滑，创下近一年最大降幅

路透首尔12月29日 - 韩国产业通商资源部周四公布称，11月韩国大型百货公司销售下滑速度创下将近一年来最快，因消费者信心下滑，而且公共假日较少。

数据显示，现代百货 、乐天购物 以及新世界 运营的百货店11月销售较上年同期下滑2.8%。

这个降幅为2015年12月下滑5.7%以来最大，也是5月减少2.7%之后首见同比下滑。

产业通商资源部称，家用品项目和服饰销量分别较上年同期减少了19%和4.4%。

周四稍早， 韩国下调了对2017年的经济增长预期，因预期走疲的内需及不断下降的就业增速将牵制本国经济的复苏。 (完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)
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