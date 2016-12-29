韩国数据：11月百货公司销售下滑，创下近一年最大降幅

这个降幅为2015年12月下滑5.7%以来最大，也是5月减少2.7%之后首见同比下滑。

周四稍早， 韩国下调了对2017年的经济增长预期，因预期走疲的内需及不断下降的就业增速将牵制本国经济的复苏。 (完)