台湾债市：10年券105/11殖利率盘初随美债走跌，冷券接手弱限缩跌幅

路透台北12月29日 - 台湾10年指标公债105/11期 周四盘初跟随美债殖利率下跌。交易员表示，年末美债买气进场促使殖利率走跌，不过台债在冷券市场仍有压力，令指标券殖利率跌幅有限。

交易员表示，美债在季底及年末有些部位调整买盘出现，明日是2016年底的最后一天，预料买气仍可能持续。只不过台债方面，两年冷券近期殖利率向上成交在0.7%附近的水位，令台债追价买盘却步不前。

〞冷券卖压有缓一点，但就要看买气如何了，〞一家大型证券商交易员说。

交易员认为，目前两年冷券成交在0.70%附近水位，但接手的买盘仍然不强。但反观目前债券附买回的资金成本约在0.3-0.4%，两年券养券还有30-40基点的空间，算是不错的水准。

〞这养券利差已经相当好，继续这样丢给大家都是压力。〞一位银行交易员表示。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.24-1.29%。

美国公债收益率周三跌至两周最低水准，今日财政部标售的五年期公债获得良好需求，带动了对美国公债的买兴。指标10年期公债 收益率触及12月14日来最低，30年期公债 收益率降至12月8日来最低。

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