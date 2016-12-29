台湾汇市：台币盘初暂持在32.300上下波动，消化出口商抛汇卖需收敛跌幅

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北12月29日 - 台币兑美元 周四盘初暂持在32.300上下波动。汇银人士表示，由于盘初日圆及韩元等亚币稍有止跌回升，及年底暂且消化出口商抛汇卖需，此皆收敛台币续跌态势，今日料台币多在32.300整数关卡狭幅盘整。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.64亿美元，交投持稳，上日同时段则为1.62亿美元。盘初主要交投来自出口商美元买盘，至于外资买卖汇交易皆有但稍有偏向汇出且量能也不大。
〞现在是出口商在挡，不过量已经没像先前那么多。〞一位大型公营银行交易员说。
本地时间10:22，台币兑美元报32.300，交投区间介于32.295-32.348，盘中前低为7月7日的32.364，上日收在32.309。韩元兑美元 报1,207.8，上日收在1,210.5；台股 则跌0.17%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.295/32.366，上日收在32.430。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•32.260-32.380
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--《全球汇市》美元兑日圆随美债收益率走低，兑欧元与英镑持稳 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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