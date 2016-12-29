台湾汇市：台币盘初暂持在32.300上下波动，消化出口商抛汇卖需收敛跌幅

路透台北12月29日 - 台币兑美元 周四盘初暂持在32.300上下波动。汇银人士表示，由于盘初日圆及韩元等亚币稍有止跌回升，及年底暂且消化出口商抛汇卖需，此皆收敛台币续跌态势，今日料台币多在32.300整数关卡狭幅盘整。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.64亿美元，交投持稳，上日同时段则为1.62亿美元。盘初主要交投来自出口商美元买盘，至于外资买卖汇交易皆有但稍有偏向汇出且量能也不大。

〞现在是出口商在挡，不过量已经没像先前那么多。〞一位大型公营银行交易员说。

本地时间10:22，台币兑美元报32.300，交投区间介于32.295-32.348，盘中前低为7月7日的32.364，上日收在32.309。韩元兑美元 报1,207.8，上日收在1,210.5；台股 则跌0.17%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.295/32.366，上日收在32.430。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•32.260-32.380

最新相关报导链接：