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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 10:43 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元反弹，因美元随美债收益率滑落而走软

0221 GMT

* 欧元兑美元在亚洲时段反弹0.25%，因美元随着美债收益率扩大跌势而全线走软

* 由于年底临近，亚洲时段市场交投非常淡静，波动幅度被夸大

* 动能研究呈中性，5、10和20日移动均线冲突，整体鲜有倾向

* 昨日跌势的61.8%回档位在1.0438为首个阻力位，76.4%回档位在1.0454

* 早前低点在1.0409，纽约时段低点1.0372为初步支撑位

* 图表：reut.rs/2hP5ETd (完)

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