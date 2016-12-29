《汇市简讯》欧元兑美元反弹，因美元随美债收益率滑落而走软

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0221 GMT
* 欧元兑美元在亚洲时段反弹0.25%，因美元随着美债收益率扩大跌势而全线走软
* 由于年底临近，亚洲时段市场交投非常淡静，波动幅度被夸大
* 动能研究呈中性，5、10和20日移动均线冲突，整体鲜有倾向
* 昨日跌势的61.8%回档位在1.0438为首个阻力位，76.4%回档位在1.0454
* 早前低点在1.0409，纽约时段低点1.0372为初步支撑位
* 图表：reut.rs/2hP5ETd (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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