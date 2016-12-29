韩国金融市场：投资者抛售致韩股跌至三周低位；韩元反弹

下跌股家数超过上涨股，分别为486和303档。 韩元小涨，逆转了此前的跌势。之前下跌是因为，韩国企划财政部长 官柳一镐表示，韩元兑美元的贬值速度不是太快。 韩元兑美元 报1,208.0，较周三收盘价1,210.5涨0. 2%。韩元料连续第三年年线下滑。 韩国三年期公债3月合约 涨0.12点，报109.67。 0220GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 美元/韩元 1,208.0 1,210.5 日圆/韩元 10.3310/26 10.3251 韩国公债期货 * 109.67 109.55 韩国综合股价指数 2,021.62 2,024.49 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/王颖/刘秀红；审校 张涛/白云/于春红)