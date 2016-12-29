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市场报道 | 2016年 12月 29日 星期四 10:51 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月29日至1月5日

路透12月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说
明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期       公布时间    公司代码     业绩季度及公司名称
 1/5/2017       12:00       WBA.QQ       Q1 2017 Walgreens Boots Alliance Inc
 1/5/2017       BMO         STZ.N        Q3 2017 Constellation Brands Inc
 1/5/2017       BMO         MON.N        Q1 2017 孟山都(Monsanto)
 。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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