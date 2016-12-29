日本热股：东芝连跌第三天，穆迪下调其评级加剧了减记忧虑

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
东芝周二称，该公司去年12月从Chicago Bridge & Iron Company NV (CB&I) 手中购得CB&I Stone & Webster之后，后者运营的美国电力项目成本超支情况将比最初预期严重得多，因此可能不得不进行巨额减计。
自周二首度发布警讯以来，东芝股价跌势已导致市值蒸发约65亿美元。
周三开盘，东芝股价暴跌20%，很快触及东京证交所每日跌停板。
周三0230GMT，东芝股价跌15.44%至263.5日圆。(完)
(编译 高琦/艾茂林; 审校 王颖/于春红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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