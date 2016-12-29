日本热股：东芝连跌第三天，穆迪下调其评级加剧了减记忧虑

东芝周二称，该公司去年12月从Chicago Bridge & Iron Company NV (CB&I) 手中购得CB&I Stone & Webster之后，后者运营的美国电力项目成本超支情况将比最初预期严重得多，因此可能不得不进行巨额减计。

自周二首度发布警讯以来，东芝股价跌势已导致市值蒸发约65亿美元。

周三开盘，东芝股价暴跌20%，很快触及东京证交所每日跌停板。

周三0230GMT，东芝股价跌15.44%至263.5日圆。(完)