中国信用债：大连机床强调质押的应收账款可全额覆盖SCP002和SCP003本息

路透上海12月29日 - 陷入连续违约风波的大连机床集团周四发布公告强调，其提供质 押的应收账款可全额覆盖明年到期的两期超短融(SCP)本息金额，此前上述债券已触发交叉 违约条款。 上述两期债为大连机床2016年第二期(16大机床SCP002) 和第三期(1 6大机床SCP003) 超短融，到期日分别为2017年5月2日和2017年7月24日 。本金均为5亿元人民币，票面利率同为6%。主承销商均为兴业银行 。 大连机床表示，公司以控股子公司拥有的四笔合计5.99亿元应收账款作为16大机床SCP0 02质押担保资产，应收账款到期日为2017年4月；以五笔合计5.58亿元作为16大机床SCP003 项下质押担保资产，应收账款到期日为2017年7月。 按照约定，以上应收账款已在中国人民银行征信中心的应收账款质押登记公示系统办理 登记手续，质押给兴业银行本溪支行，由其进行监管。 大连机床称，截至本次公告日，质押的应收账款未计提减值准备，出质人的债权出质情 况未发行变化，应收账款债务人生产经营正常。目前应收账款回收款项尚未汇入在主承销商 处开立的监管账户。 大连机床集团上周四表示，公司2015年第四期短融 15机床CP004应 于今日(29日)兑付，由于公司目前资金链紧张，到期兑付存不确定性。 目前为 止，尚没有该期CP兑付进展消息。 大连机床周二公告，因在10个工作日内未能筹措足额资金对超短融16大机床SCP001进行 延期支付，已触发16大机床SCP002和16大机床SCP003的交叉违约。 11月起，大连机床集团先后出现过债券技术性违约和触发交叉违约条款。周一大连机床 公告，此前出现曾触发交叉违约条款的16大机床SCP002 ，已获持有人会 议表决通过有条件豁免违约。 以下为中金公司11月下旬报告所附大连机床集团存量债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 到期日 主承销商 15机床CP004 短融 5 2015-12-28 2016-12-29 浦发、国 开 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2 14机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2014-05-19 2017-05-20 浦发银行 工具 16大机床SCP00 超短融 5 2016-10-26 2017-07-24 兴业银行 3 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行 工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1 金额合计 38 (完) 参看公告细节，可点选上海清算所网站 here here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)