《国际主要央行公开市场操作一览》--12月29日

路透上海12月29日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行12月宣布，将从明年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

12/28 隔夜逆回购 -3,239.12 0.50%(固定利率)

12/27 隔夜逆回购 -2,940.61 0.50%(固定利率)

12/23 四天逆回购 -2,806.43 0.50%(固定利率)

12/22 隔夜逆回购 -3,123.38 0.50%(固定利率)

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永久操作：

12/23 买入MBS 12.79 --

12/22 买入MBS 18.94 --

注：12月26日为美国圣诞假期

《本周主要新闻》

--无

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/27 七天期反向交易 391.31 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行在上周四公布的经济月报中称，欧元区通胀率将在年关之际超过1%，触及2013年底以来首见的高位，而且全球经济成长正在加速。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 332,280

上周三 333,080

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当期变化 -800

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--周四公布的日本央行12月19-20日会议意见摘要显示，一位委员在会上表示，央行应灵活对待上调债券收益率目标，并允许长期利率上升，如果这种情况反映的是经济好转。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,217.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,201.5亿台币，发行余额增16亿台币。

--台湾央行周二发行2,050亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,050.5亿台币，发行余额减0.5亿台币。

--台湾央行周一发行3,963亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,964.5亿台币，发行余额减1.5亿台币。 (完)