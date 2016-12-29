中国货币市场：跨年资金供需有所缓和，财政投放效果逐步显现

路透上海12月29日 - 中国银行间市场周四跨年资金供需有所缓和，利率也相应回落； 尽管公开市场持续单日净回笼，但年末财政资金集中投放效果已逐步显现，料流动性应能安 度年底考验。 “今天感觉松一点了，跨年的也好一些，（非银出资金的）价格从早上的8%到了现在5% 啦，”北京一基金公司交易员称。 上海一银行交易员称，年末由于有财政资金集中投放，资金总量供给应该不是问题，主 要还是非银机构的结构性供需压力，不过此前非银机构也都在提前准备，加上国海代持事件 距彻底解决也仅一步之遥，对于非银机构融资的担忧也进一步缓解，平稳度过年关考验应问 题不大。 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四再度公布事件进展，在 协调会上认可相关交易后，截至28日（周三）公司与绝大部分事涉机构已完成协商，共与19 家与会机构签订了相关协议，其中，与全部事涉券商均完成了协议签订。 上海一券商交易员称，交易所隔夜回购利率依然在相对高位运行，但考虑到元旦小长假 因素，今天借入隔夜的实际暂用天数达到四天并可以跨年，目前回落至15%以下的价格已不 算太夸张。 上海证交所隔夜质押式回购利率 周三盘初再度冲至27%高位，不过随后震 荡回落，目前在13%附近窄幅震荡，该利率周三尾盘一度飙升至33%，创近三个月以来高点。 央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期 300亿元，而28天逆回购连续第二天缺席。据此计算，单日净回笼650亿元，至此本周已连四 日净回笼。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.1137 2.0801 3.36 七天 2.6927 2.5724 12.03 14天 4.5276 3.6019 92.57 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 11.0000 2.6100 839.00 七天 3.9600 5.5950 -163.50 14天 3.9000 5.1000 -120.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.1300 2.1200 1.00 > 七天 3.2400 2.8000 44.00 14天 6.0000 6.0000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2270 2.2460 -1.90 七天 2.5440 2.5450 -0.10 三个月 3.2651 3.2592 0.59 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)