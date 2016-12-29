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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 11:37 BJT

中国货币市场：跨年资金供需有所缓和，财政投放效果逐步显现

路透上海12月29日 - 中国银行间市场周四跨年资金供需有所缓和，利率也相应回落；
尽管公开市场持续单日净回笼，但年末财政资金集中投放效果已逐步显现，料流动性应能安
度年底考验。    
    
    “今天感觉松一点了，跨年的也好一些，（非银出资金的）价格从早上的8%到了现在5%
啦，”北京一基金公司交易员称。
    
    上海一银行交易员称，年末由于有财政资金集中投放，资金总量供给应该不是问题，主
要还是非银机构的结构性供需压力，不过此前非银机构也都在提前准备，加上国海代持事件
距彻底解决也仅一步之遥，对于非银机构融资的担忧也进一步缓解，平稳度过年关考验应问
题不大。
    
    陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四再度公布事件进展，在
协调会上认可相关交易后，截至28日（周三）公司与绝大部分事涉机构已完成协商，共与19
家与会机构签订了相关协议，其中，与全部事涉券商均完成了协议签订。 
    
    上海一券商交易员称，交易所隔夜回购利率依然在相对高位运行，但考虑到元旦小长假
因素，今天借入隔夜的实际暂用天数达到四天并可以跨年，目前回落至15%以下的价格已不
算太夸张。
    
    上海证交所隔夜质押式回购利率 周三盘初再度冲至27%高位，不过随后震
荡回落，目前在13%附近窄幅震荡，该利率周三尾盘一度飙升至33%，创近三个月以来高点。
    
    
    央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期
300亿元，而28天逆回购连续第二天缺席。据此计算，单日净回笼650亿元，至此本周已连四
日净回笼。 
         
    以下为主要货币市场利率报价:      
        
 北京时间11:29             今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                           
 质押式回购加权平均利率                                    
 其中：隔夜                  2.1137    2.0801         3.36 
       七天                  2.6927    2.5724        12.03 
       14天                  4.5276    3.6019        92.57 
 上海证交所质押式回购利率                                  
    其中:隔夜               11.0000    2.6100       839.00 
         七天                3.9600    5.5950      -163.50 
        14天                 3.9000    5.1000      -120.00 
 回购定盘利率                                              
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS    2.1300    2.1200         1.00 
                        >                       
     七天                    3.2400    2.8000        44.00 
    14天                     6.0000    6.0000         0.00 
 Shibor                                                    
    其中:隔夜                2.2270    2.2460        -1.90 
         七天                2.5440    2.5450        -0.10 
       三个月                3.2651    3.2592         0.59 
    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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