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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 11:57 BJT

中国汇市：人民币早盘维持窄幅整理，离岸汇价创新低后快速反弹

* 人民币早盘维持区间窄幅整理

* 监管层或启动过滤机制，中间价继续横向运行

* 破7不实报道料加剧监管维稳难度

* 离岸CNH创新低后遭遇疑似干预

* 年度剩余时间料延续当前水平

路透上海12月29日 - 人民币兑美元即期 周四早盘维持区间窄幅整理，中间价则亦延续横向运行。交易员称，监管层可能对今日中间价启动过滤机制，同时稳定市场价格在低于中间价约50点的位置，预计今年剩余时间将继续维持当前水平。

他们并指出，下周个人年度5万美元购汇额度将恢复的敏感背景下，隔夜个别媒体关于人民币汇价破7不实报道更引各方高度关注，这料会增加央行维稳难度；今天早盘离岸CNH 盘中下探6.9872元的记录新低后疑似遭遇干预汇价快速反弹。

针对昨晚乌龙报价事件，一中资行交易员称，“上头震怒，（估计）今天不会动了。”

中国人民银行周三否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报导，称相关报导“不负责任”。央行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行。

另一中资行交易员也表示，昨晚的乌龙，7一下子突破，大家心里都有些恐慌。但从现在盘面看完全没必要恐慌。至于明年初，贬值压力肯定还在，因为个人购汇额度恢复，加上美元指数仍为强势。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限高位回落，其中隔夜 由周三的15.18%回落772个基点至7.46117%；一年期HIBOR 跌5个基点至6.80917%。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.9546元,上日收报6.9549元，夜盘终报6.956元。今日人民币兑美元中间价 报6.9497元，上日为6.9495元。人民币兑美元即期成交额 为156.98亿美元，上日半日为143.08亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四下滑，美债收益率跌至两周低点，令美元承压，且风险偏好减退也利好日圆。美国公债收益率下跌，美国10年期公债 与德国10年期公债 收益率差为1990年以来最阔。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.2956元, 上日尾盘为7.2955元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9723元, 与在岸即期价差为177点，盘中触及6.9872的记录新低，上一交易日尾盘报6.9705元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9555，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.258、5.9528和8.5129。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/马蓉; 审校 吴云凌)
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