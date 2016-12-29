中国汇市：人民币早盘维持窄幅整理，离岸汇价创新低后快速反弹

台湾债市：五年指标公债殖利率收跌创逾月低位，美债无视利空台债优势亦多

* 10年公债106/4殖利率收跌至逾月低位 * 银行流动性充足且台债筹码少 * 五年期106/5殖利率明日区间料在0.71-0.75% 路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四收跌至逾一个月 低点。交易员表示，美债收益率仍在低档，加以台债续拥资金多、筹码少的优势令殖利率收 跌。至于首日上场的106/4R期公债殖利率收盘亦跌破先前1.05%的关卡。 他们指出，美国联邦储备理事会虽提及宽松政策将撤收，但会是缓和的节奏，且各方认 为6月美国虽会升息，但美债殖利率一直处于低点，可见美债殖利率逢利空不弹。此外，台 湾银行间超额准备一直很多，更突显台债资金多、筹码少的优势。 〞事实点出来是：银行烂头寸蛮多的，而且近期标售的公司债利率一直往下追，〞一位 大型证券商交易员说。 拆款中心先前公布的数据显示，银行体系共69家主要银行4月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,531亿台币。 该交易员也表示，尤其是五年公债因风险较低，有养券收益，又是目前盘面上流动性最 好