中国汇市：人民币早盘维持窄幅整理，离岸汇价创新低后快速反弹

印尼社会：雅加达发生疑似自杀炸弹攻击，总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
* 人民币早盘维持区间窄幅整理
* 监管层或启动过滤机制，中间价继续横向运行
* 破7不实报道料加剧监管维稳难度
* 离岸CNH创新低后遭遇疑似干预
* 年度剩余时间料延续当前水平
路透上海12月29日 - 人民币兑美元即期 周四早盘维持区间窄幅整理，中间价则亦延续横向运行。交易员称，监管层可能对今日中间价启动过滤机制，同时稳定市场价格在低于中间价约50点的位置，预计今年剩余时间将继续维持当前水平。
他们并指出，下周个人年度5万美元购汇额度将恢复的敏感背景下，隔夜个别媒体关于人民币汇价破7不实报道更引各方高度关注，这料会增加央行维稳难度；今天早盘离岸CNH 盘中下探6.9872元的记录新低后疑似遭遇干预汇价快速反弹。
针对昨晚乌龙报价事件，一中资行交易员称，“上头震怒，（估计）今天不会动了。”
中国人民银行周三否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报导，称相关报导“不负责任”。央行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行。
另一中资行交易员也表示，昨晚的乌龙，7一下子突破，大家心里都有些恐慌。但从现在盘面看完全没必要恐慌。至于明年初，贬值压力肯定还在，因为个人购汇额度恢复，加上美元指数仍为强势。
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限高位回落，其中隔夜 由周三的15.18%回落772个基点至7.46117%；一年期HIBOR 跌5个基点至6.80917%。
北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.9546元,上日收报6.9549元，夜盘终报6.956元。今日人民币兑美元中间价 报6.9497元，上日为6.9495元。人民币兑美元即期成交额 为156.98亿美元，上日半日为143.08亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周四下滑，美债收益率跌至两周低点，令美元承压，且风险偏好减退也利好日圆。美国公债收益率下跌，美国10年期公债 与德国10年期公债 收益率差为1990年以来最阔。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.2956元, 上日尾盘为7.2955元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9723元, 与在岸即期价差为177点，盘中触及6.9872的记录新低，上一交易日尾盘报6.9705元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9555，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.258、5.9528和8.5129。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/马蓉; 审校 吴云凌)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
* 10年公债106/4殖利率收跌至逾月低位 * 银行流动性充足且台债筹码少 * 五年期106/5殖利率明日区间料在0.71-0.75% 路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四收跌至逾一个月 低点。交易员表示，美债收益率仍在低档，加以台债续拥资金多、筹码少的优势令殖利率收 跌。至于首日上场的106/4R期公债殖利率收盘亦跌破先前1.05%的关卡。 他们指出，美国联邦储备理事会虽提及宽松政策将撤收，但会是缓和的节奏，且各方认 为6月美国虽会升息，但美债殖利率一直处于低点，可见美债殖利率逢利空不弹。此外，台 湾银行间超额准备一直很多，更突显台债资金多、筹码少的优势。 〞事实点出来是：银行烂头寸蛮多的，而且近期标售的公司债利率一直往下追，〞一位 大型证券商交易员说。 拆款中心先前公布的数据显示，银行体系共69家主要银行4月提存期累计超额准 备为1兆(万亿)4,531亿台币。 该交易员也表示，尤其是五年公债因风险较低，有养券收益，又是目前盘面上流动性最 好
路透悉尼5月25日 - 评级机构穆迪周四称，新西兰强劲的财政状况将有助于降低该国债务，降至远低于多数Aaa评级国家的水平。