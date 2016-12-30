中国货币市场：67家银行公布2017年同业存单发行计划，合计45,200亿

路透上海12月30日 - 中国兴业银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有67家 银行公布明年同业存单发行计划，合计规模45,200亿元人民币。 截至目前，不包括上海自贸区同业存单，今年已有507家银行公布发行计划，累计规模 90,710.6亿元人民币。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江苏张家港农商行 80 AA 江苏靖江农商行 30 AA- 江苏盐城农商行 50 AA 江苏溧水农商行 2 A+ 江苏长江商业银行 20 AA- 江苏江都农商行 10 AA- 九江银行 500 AA+ 东莞农商行 500 AA+ 营口银行 300 AA 浙江平湖农商行 20 AA- 吉林银行 1,200 AA+ 江苏姜堰农商行 15 AA- 江苏如皋农商行 40 AA- 江苏如东农商行 8 AA- 江苏仪征农商行 5 AA- 江苏启东农商行 40 AA 招商银行 5,000 AAA 宁波鄞州农商行 300 AA 江苏扬州农商行 20 AA- 江苏泗阳农商行 40 AA- 江苏射阳农商行 45 AA- 浙江义乌农商行 120 AA 攀枝花市商业银行 300 AA 抚顺银行 100 AA- 浙江南浔农商行 50 AA- 江苏滨海农商行 20 A+ 嘉兴银行 185 AA- 宁波银行 2,000 AAA 浙江萧山农商行 350 AA 江苏南通农商行 50 AA 浙江金华成泰农商行 20 A+ 江苏高淳农商行 12 A 宁波通商银行 190 AA 平安银行 5,000 AAA 江苏紫金农商行 400 AA 天津农商行 400 AA+ 金华银行 180 AA- 邯郸银行 400 AA 河南西平农商行 10 A+ 黑河农商行 80 A+ 杭州银行 1,800 AAA 江苏海门农商行 30 AA- 北京农商行 800 AAA 浙江绍兴恒信农合行 10 A 浙江上虞农商行 20 AA- 江苏昆山农商行 80 AA 宁波慈溪农商行 80 AA 浙江东阳农商行 50 AA- 中德住房储蓄银行 120 AA+ 浙江乐清农商行 120 AA- 宁波市北仑区农信社 10 A+ 海盐县农信联社 20 A+ 中信银行 5,000 BBB(惠誉) 浙江绍兴瑞丰农商行 300 AA 江苏东海农商行 8 A+ 广东顺德农商行 400 AA+ 浙江丽水莲都农商行 15 A 上饶银行 220 AA 绍兴银行 280 AA 重庆农商行 1,000 AAA 兴业银行 9,000 AAA -------------------------------------------- 合计 45,200 上海清算所数据显示，2015年共发行5,941只同业存单，发行面额52,975.90亿元，较20 14年8,975.60亿元的规模增加近五倍。今年1-11月同业存单累计发行14,664只，累计发行规 模为11.62万亿元，较上年全年大增逾一倍。 2016年6月，银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围，扩大至经2016年合格审慎评 估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员，机构个数由643家扩大至1,556家；10月 大额存单发行机构个数并进一步扩大至353家。(完) (整理 吕雯瑾/吴芳; 审校 李宏薇/边竞)