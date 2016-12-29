主要国家经济指标预测--12月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月30日(五) 0030 澳洲民间部门信贷 11月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.6% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 57.0 57.6 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 三季度 -- -- 中国国际投资头寸表（正式数） 三季度 -- -- 中国外债数据（正式数） 三季度 -- -- 中国银行业对外金融资产负债 三季度 -- 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月29日(四) 0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.8% +0.2% (较上年同期) +4.5% +3.8% 0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +4.8% +4.4% 对家庭贷款 +1.9% -- 对非金融行业贷款 +2.2% -- 1330 美国趸售(批发)库存 11月初值 +0.9% -- 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 逆差653 -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月24日当周 26.5 26.4 四周均值(万人) 26.3 -- 续请失业金人数(万人) 12月17日当周 210.2 203.0 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% +0.20% (较上年同期) +1.3% +1.30% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/李春喜；审校 王颖)