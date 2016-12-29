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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--12月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段    预估值        前值

    12月30日(五)   
    
    0030 澳洲民间部门信贷                           11月        --         +0.5%
             房屋信贷                                           --         +0.6%
    0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)          11月        --         -0.1%
                              (较上年同期)                      --         -0.6%
    
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)              12月       57.0         57.6
    
     --  中国国际收支平衡表（正式数）              三季度       --         
     --  中国国际投资头寸表（正式数）              三季度       --         
     --  中国外债数据（正式数）                    三季度       --         
     --  中国银行业对外金融资产负债                三季度       --         
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值      预估值
 

    12月29日(四)
    
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                 12月       +0.8%       +0.2%
      
                       (较上年同期)                            +4.5%       +3.8%
      
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                     11月       +4.8%       +4.4%
      
               对家庭贷款                                      +1.9%         -- 
       
               对非金融行业贷款                                +2.2%         -- 
       
    1330 美国趸售(批发)库存                       11月初值     +0.9%         -- 
       
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                 11月初值    逆差653        -- 
   
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月24日当周    26.5       26.4 
      
                四周均值(万人)                                  26.3         -- 
      
                续请失业金人数(万人)            12月17日当周   210.2      203.0 
     
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)             12月      +0.1%      +0.20%
      
                                (较上年同期)                   +1.3%      +1.30%
      
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/李春喜；审校 王颖)
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