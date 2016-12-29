台湾股市：盘中因获利了结而下跌，尾随地区股市走势

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北12月29日 - 台湾股市周四下跌，尾随地区股市走势，上日大盘涨至一周高位后投资人获利了结。
周五将是今年最后一个交易日，台湾金融市场之后将休市三天，于下周二恢复交易。
0426GMT，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,186.47点，上一交易日收高1%，创下一周高位，且为三周来最大单日百分比升幅。
电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数 跌0.2%。
晶圆代工大厂台积电 下跌0.8%，鸿海 升0.2%。(完)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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