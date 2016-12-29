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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 12:51 BJT

台湾股市：盘中因获利了结而下跌，尾随地区股市走势

路透台北12月29日 - 台湾股市周四下跌，尾随地区股市走势，上日大盘涨至一周高位后投资人获利了结。

周五将是今年最后一个交易日，台湾金融市场之后将休市三天，于下周二恢复交易。

0426GMT，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,186.47点，上一交易日收高1%，创下一周高位，且为三周来最大单日百分比升幅。

电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数 跌0.2%。

晶圆代工大厂台积电 下跌0.8%，鸿海 升0.2%。(完) 　　
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