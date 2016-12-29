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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 14:05 BJT

澳洲股市：扳回前一交易日跌幅收高，基本材料股上涨

路透12月29日 - 澳洲股市周四收高，扳回前一交易日的部分跌幅，美元走软支撑金价，帮助提振了基本材料股。

S&P/ASX 200指数 收高0.25%，或14.01点，报5,669.1。

基本材料股周四受益于美元兑日圆下跌而走高。

力拓 涨逾1%至两周高位，必和必拓 升0.24%。

澳洲指标黄金类股指数 大涨3.35%至数周最高位，黄金矿商Newcrest Mining 、Evolution Mining 和Northern Star Resources 涨幅介于3-7%。

金融类股持平。(完)
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