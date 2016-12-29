澳洲股市：扳回前一交易日跌幅收高，基本材料股上涨

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透12月29日 - 澳洲股市周四收高，扳回前一交易日的部分跌幅，美元走软支撑金价，帮助提振了基本材料股。
S&P/ASX 200指数 收高0.25%，或14.01点，报5,669.1。
基本材料股周四受益于美元兑日圆下跌而走高。
力拓 涨逾1%至两周高位，必和必拓 升0.24%。
澳洲指标黄金类股指数 大涨3.35%至数周最高位，黄金矿商Newcrest Mining 、Evolution Mining 和Northern Star Resources 涨幅介于3-7%。
金融类股持平。(完)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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