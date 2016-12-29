台湾股市：收低，因美国股市下挫带动亚股回落

路透台北12月29日 - 台湾股市周四收低。分析师指出，因美国股市上涨数周之后下挫，带动包括台股在 内的亚洲股市回落。由于今日是摩台指结算，因此这两天指数波动幅度稍大，但成交量仍相对偏低。 台湾加权股价指数 收低0.53%，至9,153.09点；今日成交初值 为520.20亿台币，上交易 日修正后为477.88亿。 凯基投顾分析师张明祥表示，包括外资与本地资金都处在年底前休假模式，要等到下周二元旦假期结束后 ，资金才会归队，明日封关日，大盘表现也料不脱盘整。 〞根据过去10年经验，新历年封关日收红机率达八成，但涨幅不大。〞他说。 张明祥指出，元旦假期结束后，市场料关注出口型企业12月的营收表现，由于近期台币贬值，相关营收数 字料将不错。搭配外资休假模式结束，大盘可望挑战9,400点的前波高位。 分析师预期，明日台股区间料在9,150-9,300点。 本地时间13:55，MSCI亚太明晟指数 涨0.22%。(完)