《台湾利率预测》1月短票利率料在0.40-0.57%，农历年关资金情势主导

路透台北12月30日 - 在台湾央行减少1月定存单标售额度后，新历年资金情势迅速转趋 宽松。展望1月，货币市场人士称，1月有农历春节年关，以及美国总统特朗普就任等变数需 因应，但在央行刻意宽松引导下，农历年关的资金情势应是审慎中带有乐观。 路透周五访谈六家金融机构，包含三家票券公司、两家大型银行及一家中型银行，预估 1月短票利率中值在0.40-0.57%；大区间则在0.40-0.60%。 1月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆2,067.70亿台币；公债到期还本与付息 尚待财政部公告资料。 紧缩因素方面，1月提存期有央行标售一年期定存单，金额1,000亿台币；财政部发行财 106-1期国库券，金额暂定250亿台币；以及财政部发行两年期106甲1期公债，暂定金额250 亿台币、财政部发行五年期106甲2期公债，暂定金额250亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --12月资金在央行减少1月定存单标售额度后，迅速转趋宽松，因此资金浮滥的情势可 望延续至农历年关前，甚至年关要过关也是表面审慎但心存乐观。 --1月有美国总统特朗普就职的关卡要过，以央行的态度观察，应该会让市场维持资金 宽松情势，以应对任何可能的变数。惟银行目前对农历年关利率仍有所坚持，因此很有可能 重演新历年利率差异化的戏码。农历年前的短票利率一切好谈，但年后则唯高利率是问。 --明年农历春节后就碰到提存期底，银行操作可能会趋于保守。 以下为各金融机构对1月的30天期自保短票利率预测： 金融机构 最低利率% 最高利率% ------------------------------------------ 大型票券公司一 0.40 0.50 大型票券公司二 0.40 0.53 中型票券公司一 0.40 0.60 大型银行一 0.55 0.57 大型银行二 0.40 0.60 中型银行一 0.50 0.57 ----------------------------------------- 中 值 0.40 0.57(完) (记者 董永年；审校 张喜良)