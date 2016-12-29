《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率下跌

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0633GMT * 美元/日圆跌0.52%，欧元/美元涨0.4%，澳元/美元涨0.39%，新西 兰元/美元涨0.27% * 美元/加元跌0.23%，美元/离岸人民币微升0.07%，美元/韩元下滑0 .23%，美元/印度卢比跌0.16% * 日股日经指数收低1.32%，中国沪综指略涨0.07%，MSCI明晟亚太地 区(除日本)指数涨0.24%，美国原油跌0.54%，美国10年期公债收益率报2. 4897% * 中国人民银行12月28日发微博，否认人民币兑美元汇率破七 * 韩国调降2017年GDP增长预估，计划出手提振消费 * 技术图：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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