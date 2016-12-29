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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 14:41 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率下跌

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    * 美元/日圆跌0.52%，欧元/美元涨0.4%，澳元/美元涨0.39%，新西
兰元/美元涨0.27%
    * 美元/加元跌0.23%，美元/离岸人民币微升0.07%，美元/韩元下滑0
.23%，美元/印度卢比跌0.16%
    * 日股日经指数收低1.32%，中国沪综指略涨0.07%，MSCI明晟亚太地
区(除日本)指数涨0.24%，美国原油跌0.54%，美国10年期公债收益率报2.
4897%
    * 中国人民银行12月28日发微博，否认人民币兑美元汇率破七
    * 韩国调降2017年GDP增长预估，计划出手提振消费 
    * 技术图：tmsnrt.rs/2eaw4hx
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 王洋)
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