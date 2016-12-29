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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 15:08 BJT

新兴汇市：亚币大多小涨，因美债收益率下跌及美元涨势减退

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            116.37    117.25   +0.76   +3.38    120.30
    坡元            1.4488    1.4501   +0.09   -2.16    1.4175
    台币          32.293    32.309   +0.05   +2.39    33.066
    韩元           1206.85   1210.50   +0.30   -2.64   1174.95
    泰铢             35.95     36.03   +0.22   +0.19     36.02
    菲律宾披索       49.79     49.82   +0.06   -5.79     46.90
    印尼卢比      13472.00  13440.00   -0.24   +2.32  13785.00
    印度卢比       68.08     68.25   +0.26   -2.83     66.15
    马币            4.4830    4.4800   -0.07   -4.31    4.2900
    人民币          6.9542    6.9560   +0.03   -6.64    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 李爽/高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林)
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