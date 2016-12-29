新兴汇市：亚币大多小涨，因美债收益率下跌及美元涨势减退

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 116.37 117.25 +0.76 +3.38 120.30 坡元 1.4488 1.4501 +0.09 -2.16 1.4175 台币 32.293 32.309 +0.05 +2.39 33.066 韩元 1206.85 1210.50 +0.30 -2.64 1174.95 泰铢 35.95 36.03 +0.22 +0.19 36.02 菲律宾披索 49.79 49.82 +0.06 -5.79 46.90 印尼卢比 13472.00 13440.00 -0.24 +2.32 13785.00 印度卢比 68.08 68.25 +0.26 -2.83 66.15 马币 4.4830 4.4800 -0.07 -4.31 4.2900 人民币 6.9542 6.9560 +0.03 -6.64 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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