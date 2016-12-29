全球金市：金价或将录得一个月最大涨幅，因美元下滑

美国期金 上涨0.7%至每盎司1,148.50美元。

“我认为这是由于美元的缘故，美元有点走弱，”Argonaut Securities分析师刘晓慧说。

美元指数 小跌约0.4%至102.910。

在连续下跌三年后，今年金价有望录得升势。尽管11月下跌了8%，但今年迄今金价已累计上升逾8%。

“随着美国利率攀升，黄金吸引力将下降，这可以解释近几个月黄金面临的疲弱走势，”Sun Global Investments LTD的执行长Mihir Kapadia说。

本月稍早美联储实施今年来的首次加息，暗示明年或加息三次。

金价对利率的上升很敏感，因这会提高持有黄金等非孳息资产的机会成本。同时美国利率的上升也会提振美元的表现。

“本周剩余时间交易应该还会十分清淡，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称。

“不过进入下周，我们认为意大利银行救助行动和人民币的走向可能会主导金价的短期走势，尤其是股市对这两个因素开始担忧的话。”

现货银 续第三日上涨，上涨0.7%至每盎司16.12美元。

现货铂金 上涨0.9%至905.20美元。

现货钯金 上涨1.1%至672.70美元。(完)

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