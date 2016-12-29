香港金融：金发局建议政府修订税制，加强香港对金融机构的吸引力

路透香港12月29日 - 香港政府的谘询组织--金融发展局周四发表报告，就香港的税务制度向政府提出建议，以加强本港作为海外金融机构首选金融产品发行和交易中心的吸引力。

该份题为《有关影响香港发展为区域及国际金融机构首选国际金融产品发行和交易地点的税务问题的建议》的报告指出，香港应积极发展为具潜力的环球金融产品发行和交易枢纽，藉此巩固国际金融中心的地位。香港要善用现有的专业知识和基础设施，现行的税务规则有修订的需要。

＂近期不少海外金融机构因应当地监管环境的转变，或会考虑将旗下金融产品的发行和交易地点迁往别处，故此现时正是香港修订这些税务规则的合适时间。＂金发局主席史美伦说。

报告提出五点建议。首先，为了在金融机构（即银行）与非金融机构（例如经纪行/交易商）之间缔造公平竞争的环境，政府应考虑修订利息扣除规则，使获证监会发牌的公司所支付的利息，便符合其中一项利息扣除条件，与银行看齐。

此外，政府应考虑就混合资本工具费用的扣除订立新规则。在现行的证监会制度下，经纪行/交易商等持牌实体发行新种类监管资本证券，均须支付混合资本工具费用。

鉴于环球金融产品的发行和交易过程繁复，报告建议政府应考虑就利润来源地规则的诠释和引用，提供更清晰的指引。建议采用＂推定本地/离岸分拆法＂，类似现时税务局在某些情况下评定香港企业的应课香港利得税时接受的50:50比例分摊法。

对于复杂的全球记帐交易，政府可考虑就适当的转让定价方法发出更清晰的指引，让纳税人考虑在香港设立实体公司以发行和买卖国际金融产品时，有所依循。

最后，报告称政府继续积极与主要税务管辖区（例如澳洲、印度、菲律宾、新加坡、台湾和＂一带一路＂沿线国家和地区）商讨和签订税务协定，在策略上至为重要。（完）

浏览报告全文，可点选(here%20Paper%20No.26_E_0.pdf) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)