台湾债市：10年指标公债殖利率收跌惟成交仍淡，年末买盘进场作帐

* 指标10年公债105/11殖利率收跌，成交仍不多 * 年末买盘进场作帐，明日可能殖利率收在偏低档 * 105/11明日殖利率区间料在1.25-1.28% 路透台北12月29日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周四收盘下跌， 惟成交仍淡。交易员指出，年末美债需求稍强令殖利率走低，台债多头亦同步受惠。明日已 是2016年最后一个交易日，不排除买盘进场作帐，令殖利率以低位收市。 他们表示，尽管多头稍微积极一些，不过这两日的成交料仍是淡静，也不排除仅有少部 分人作帐的行情不具实质方向性指引。 〞明天收盘的情况有可能就稳在低点，〞一位大商银交易员说。 他们也说，今日台债的卖压轻，美股回档稍大，带动台股下跌，也可能吸引一些买盘回 笼。他们认为，台债若扣掉资金成本，养券的利差算是还不错，也不排除有资金进场布局养 券。 至于明天虽是年末最后一个交易日，但也是新一期五年期公债106/2 的首 日发行前交易，估计该期公债殖利率开在0.95-0.98%的区间内。若以此为基准，向上加30基 点是合理的水位，交易员预估，明日10年105/11期公债大区间料在1.25-1.28%。 美国公债收益率周三跌至两周最低水准，今日财政部标售的五年期公债获得良好需求， 带动了对美国公债的买兴。指标10年期公债 收益率触及12月14日来最低，30年 期公债 收益率降至12月8日来最低。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 -4.05 1.2410 1.2410-1.2650% 7.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2410% 5 105/13 0.9550% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)