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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 15:39 BJT

台湾债市：10年指标公债殖利率收跌惟成交仍淡，年末买盘进场作帐

* 指标10年公债105/11殖利率收跌，成交仍不多
    * 年末买盘进场作帐，明日可能殖利率收在偏低档
    * 105/11明日殖利率区间料在1.25-1.28%

    路透台北12月29日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周四收盘下跌，
惟成交仍淡。交易员指出，年末美债需求稍强令殖利率走低，台债多头亦同步受惠。明日已
是2016年最后一个交易日，不排除买盘进场作帐，令殖利率以低位收市。
    
    他们表示，尽管多头稍微积极一些，不过这两日的成交料仍是淡静，也不排除仅有少部
分人作帐的行情不具实质方向性指引。
    
    〞明天收盘的情况有可能就稳在低点，〞一位大商银交易员说。
    
    他们也说，今日台债的卖压轻，美股回档稍大，带动台股下跌，也可能吸引一些买盘回
笼。他们认为，台债若扣掉资金成本，养券的利差算是还不错，也不排除有资金进场布局养
券。
    
    至于明天虽是年末最后一个交易日，但也是新一期五年期公债106/2 的首
日发行前交易，估计该期公债殖利率开在0.95-0.98%的区间内。若以此为基准，向上加30基
点是合理的水位，交易员预估，明日10年105/11期公债大区间料在1.25-1.28%。
    
    美国公债收益率周三跌至两周最低水准，今日财政部标售的五年期公债获得良好需求，
带动了对美国公债的买兴。指标10年期公债 收益率触及12月14日来最低，30年
期公债 收益率降至12月8日来最低。 
    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10   105/11                   -4.05   1.2410    1.2410-1.2650%        7.0 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.2410%
   5    105/13                          0.9550%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)       

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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