金属期市：沪铜追随伦铜走升，因投机客在年底前加仓

“我们看到尾盘市场人气有所转变，一些投资者在周五前增加持仓，”悉尼一位交易员称。铜价今年累计上涨约20%，料将创下2010年以来最大年度涨幅。

但分析师对中国房地产市场担忧加剧，指出2017年政府料将出台抑制房地产投机的举措，从而会打击建筑业活动，并对铜造成影响。

11月特朗普当选美国总统后，有关基建支出加大及更多铜需求的预期升温，铜价突破每吨6,000美元关口。但涨势昙花一现，之后回落。

全球市场每年的铜需求约2,200万吨，美国仅占到其中约8%。而中国则是全球最大的铜消费国。

其他金属方面，沪锌 涨2%，沪镍 跌0.01%，沪锡 涨1%。(完)

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