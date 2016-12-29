金属期市：沪铜追随伦铜走升，因投机客在年底前加仓

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
“我们看到尾盘市场人气有所转变，一些投资者在周五前增加持仓，”悉尼一位交易员称。铜价今年累计上涨约20%，料将创下2010年以来最大年度涨幅。
但分析师对中国房地产市场担忧加剧，指出2017年政府料将出台抑制房地产投机的举措，从而会打击建筑业活动，并对铜造成影响。
11月特朗普当选美国总统后，有关基建支出加大及更多铜需求的预期升温，铜价突破每吨6,000美元关口。但涨势昙花一现，之后回落。
全球市场每年的铜需求约2,200万吨，美国仅占到其中约8%。而中国则是全球最大的铜消费国。
其他金属方面，沪锌 涨2%，沪镍 跌0.01%，沪锡 涨1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 白云/王兴亚)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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