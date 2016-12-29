表格：外资在韩国股市买超1,286亿韩元，连续第三个交易日买超

路透首尔12月29日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市买超1,286亿韩元。外资已连续三天买超韩股，期间累计净买 入3,488亿韩元(2.8913亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 12月29日 128.6 -296.6 155.9 ^12月28日 126.8 -414.8 281.0 12月27日 93.4 173.6 -258.8 12月26日 -31.2 125.3 -87.9 12月23日 -100.5 228.3 -125.5 12月22日 -50.0 75.9 -29.7 12月21日 78.2 -69.1 -8.2 12月20日 60.6 -29.1 -33.5 12月19日 5.0 -79.5 78.8 12月16日 67.7 -162.1 25.4 12月15日 -3.3 66.0 -67.6 12月14日 176.3 -189.0 13.2 12月13日 112.0 -14.7 -102.5 12月12日 84.8 14.8 -96.4 12月 9日 57.1 58.4 -117.7 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,055.1 345.6 -1,444.9 ---------------------------------------------------- 今年以来 11,335.9 -5,208.9 -8,605.6 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)