亚洲橡胶：东京期胶上涨近2%，受助于空头回补及美元走软

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
“美元兑日圆走软。期胶从美元走势中获得方向，而且亦因市场内出现一些空头回补买盘，”冈藤商事的Kaname Gokon称。
美元兑日圆 跌0.4%至116.800日圆，从隔夜触及的高位117.815回落。
日本经济产业省周三公布的数据显示，11月工业生产实现增长，制造商预计未来几个月提升产量。这支持央行认为全球需求增强将推动经济稳步复苏的看法。 (完)
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(编译 王兴亚/于春红; 审校 艾茂林/王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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