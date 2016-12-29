亚洲橡胶：东京期胶上涨近2%，受助于空头回补及美元走软

“美元兑日圆走软。期胶从美元走势中获得方向，而且亦因市场内出现一些空头回补买盘，”冈藤商事的Kaname Gokon称。

美元兑日圆 跌0.4%至116.800日圆，从隔夜触及的高位117.815回落。

日本经济产业省周三公布的数据显示，11月工业生产实现增长，制造商预计未来几个月提升产量。这支持央行认为全球需求增强将推动经济稳步复苏的看法。 (完)

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