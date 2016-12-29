国际油市：美国原油期货下跌，因库存意外增加

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘创记录新高，此前美联储发布会议记录
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
由于多数投资者都已离场度假，预计本周剩余时间交投仍很清淡，不过近月2月ICE布兰特合约周四到期，可能会有一定相关交投活动。
“多数投资者都有意将油价维持在高位，因为这样年底账面上也会很好看，”新加坡一位交易商称。
美国石油协会(API)周三称，在截至12月23当周，美国原油库存增加420万桶，至4.902亿桶，分析师预估为减少210万桶。
科威特石油部长Essam Al-Marzouq对科威特新闻社(KUNA)表示，有潜在迹象显示减产协议可望获得遵守，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国负责监控减产协议遵守情况的委员会将在1月21-22日在维也纳召开会议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/刘秀红；审校 白云/于春红)
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路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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