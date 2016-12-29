国际油市：美国原油期货下跌，因库存意外增加

由于多数投资者都已离场度假，预计本周剩余时间交投仍很清淡，不过近月2月ICE布兰特合约周四到期，可能会有一定相关交投活动。

“多数投资者都有意将油价维持在高位，因为这样年底账面上也会很好看，”新加坡一位交易商称。

美国石油协会(API)周三称，在截至12月23当周，美国原油库存增加420万桶，至4.902亿桶，分析师预估为减少210万桶。

科威特石油部长Essam Al-Marzouq对科威特新闻社(KUNA)表示，有潜在迹象显示减产协议可望获得遵守，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国负责监控减产协议遵守情况的委员会将在1月21-22日在维也纳召开会议。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻