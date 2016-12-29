台湾金融：金管会允许已发美ADR的外国金融机构分支来台发国际债券

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北12月29日 - 台湾金管会周四公布，允许外国金融机构或其持股母公司已发行美国存托凭证(ADR)者，其分支机构可来台募集与发行专业板国际债券。
金管会一位不愿具名官员对路透表示，为吸引国外大型金融机构及企业法人，本次放宽已发美ADR的外国金融机构也可来台发行国际板债券，毕竟美国ADR管理也很严谨。
“像瑞士信贷 积极明确表示分支机构有意来台发行，（此前）却不符合资格。”他说，瑞信挂牌的瑞士交易所不在现行规定的14个交易所内，但其有在美发行ADR，因此本次开放后，瑞信分支机构即可来台发行专业板国际债券。
他并提及，其他像印度的上市银行及西班牙的银行，之前也都有向柜买中心联系来台发行国际板债券的条件规范，但因印度及欧洲部分交易所并不在现有规定的14个交易所内，而未能成案。
此前金管会已核定在美国纽约及纳斯达克、英国伦敦、德国法兰克福等14个交易所上市的外国金融机构或其持股母公司，其分支机构可来台发行国际板债券。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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