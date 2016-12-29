《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月29日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透12月29日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.8 9648人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.83 8.21 2.56 南玻 11.30 6.12 2.06 深康佳 4.51 2.83 1.78 ST中华 13.06 5.13 2.84 ST中冠 11.30 4.24 2.97 深深宝 16.33 7.09 2.57 深华发 21.87 6.94 3.52 深赤湾 19.26 12.63 1.70 特力 55.15 13.38 4.60 飞亚达 13.69 7.35 2.08 一致药业 66.21 46.49 1.59 深深房 11.17 5.72 2.18 ST盛润 8.56 6.44 1.48 深南电 11.20 5.25 2.38 深纺织 14.68 7.46 2.20 方大集团 13.60 7.36 2.06 深国商 13.54 5.06 2.98 深赛格 11.09 4.98 2.48 宝石 11.41 6.24 2.04 小天鹅 32.39 24.40 1.48 粤高速 6.79 4.85 1.56 晨鸣纸业 10.34 7.68 1.50 ST珠江 11.88 5.99 2.21 美菱电器 6.71 4.48 1.67 大冷股份 10.97 6.08 2.01 粤电力 5.32 3.64 1.63 佛山照明 9.85 6.17 1.78 江铃汽车 26.86 19.25 1.56 沙隆达 15.36 7.37 2.32 苏常柴 9.53 4.83 2.20 威孚高科 22.36 18.26 1.37 古井贡酒 44.62 29.20 1.70 ST东海 15.20 7.18 2.36 长安汽车 14.86 11.04 1.50 京东方 2.80 2.22 1.41 鲁泰 12.73 9.27 1.53 本钢板材 5.35 2.77 2.15 张裕 35.52 20.76 1.91 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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