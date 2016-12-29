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市场报道 | 2016年 12月 29日 星期四 16:11 BJT

欧洲个股：意大利财长称西雅那银行纾困金额取决于业务计划--报载

路透米兰12月29日 - 意大利财长帕多安在24小时太阳报周四刊出的一篇专访中表示，政府对西雅那银行 的实际注资金额，将取决于西雅那银行的新业务计划。

帕多安表示，可能在两三个月后展开一项增资。

他并称，对西雅那银行散户投资人的补偿条件，是与欧盟执委会的公平竞争机构共同合作得出。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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