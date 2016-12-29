企业并购：瑞士佳美集团收购法航荷航配餐业务Servair的50%股权

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透苏黎世12月29日 - 瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup) 周四称，作价2.375亿欧元(2.4831亿美元)收购法航荷航 的配餐业务部门Servair，包括债务。此举意在打造全球首屈一指的航空配餐集团。
佳美集团发表声明称，完成收购后，公司将为逾300家航空公司提供服务，预计年度营收额将超过44亿瑞郎(42.9亿美元)。
佳美集团称，2.375亿欧元的企业价值是基于Servair的50%股权计算的。
法航荷航5月时表示，与佳美集团母公司中国海航集团(HNA Group)进入排他性谈判，商议出售Servair股权及将经营控制移交与海航事宜。
海航集团今年稍早以15亿美元收购佳美集团股权。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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