企业并购：瑞士佳美集团收购法航荷航配餐业务Servair的50%股权

路透苏黎世12月29日 - 瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup) 周四称，作价2.375亿欧元(2.4831亿美元)收购法航荷航 的配餐业务部门Servair，包括债务。此举意在打造全球首屈一指的航空配餐集团。

佳美集团发表声明称，完成收购后，公司将为逾300家航空公司提供服务，预计年度营收额将超过44亿瑞郎(42.9亿美元)。

佳美集团称，2.375亿欧元的企业价值是基于Servair的50%股权计算的。

法航荷航5月时表示，与佳美集团母公司中国海航集团(HNA Group)进入排他性谈判，商议出售Servair股权及将经营控制移交与海航事宜。

海航集团今年稍早以15亿美元收购佳美集团股权。(完)