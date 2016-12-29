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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月29日

路透12月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:15时，1港元=0.89659人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为23.07%，低于上交易日收盘的23.42%。
    
  公司名       A股代码        H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元   A/H股比价
                                                             )        
 工商银行                                         4.38          4.58         1.07
 建设银行                                         5.43          5.89         1.03
 中国银行                                         3.42          3.40         1.12
 农业银行                                         3.09          3.15         1.09
 招商银行                                        17.49         17.94         1.09
 中信银行                                         6.36          4.90         1.45
 交通银行                                         5.74          5.52         1.16
 民生银行                                         9.06          8.30         1.22
 中国人寿                                        23.83         20.05         1.33
 中国平安                                        35.13         38.70         1.01
 中国太保                                        27.65         26.80         1.15
 中信证券                                        15.92         15.52         1.14
 新华人寿                                        43.35         35.00         1.38
 海通证券                                        15.32         13.14         1.30
 华能国际                                         7.05          5.09         1.54
 大唐发电                                         3.83          2.02         2.11
 华电国际                                         4.96          3.48         1.59
 中煤能源                                         5.81          3.60         1.80
 中国神华                                        16.04         14.44         1.24
 中国石油                                         7.95          5.78         1.53
 兖州煤业                                        10.78          5.23         2.30
 中国石化                                         5.41          5.47         1.10
 上海石化                                         6.45          4.16         1.73
 中海油服                                        12.71          7.06         2.01
 仪征化纤                                         4.14          1.48         3.12
 中国铝业                                         4.25          3.08         1.54
 江西铜业                                        17.28         10.90         1.77
 洛阳钼业                                         3.74          1.81         2.30
 紫金矿业                                         3.34          2.47         1.51
 马钢股份                                         2.83          2.24         1.41
 鞍钢股份                                         5.00          4.53         1.23
 重庆钢铁                                         2.52          2.21         1.27
 海螺水泥                                        16.80         20.80         0.90
 洛阳玻璃                                        25.61          4.98         5.74
 京城机电                                        11.67          3.65         3.57
 中联重科                                         4.59          3.34         1.53
 金隅股份                                         4.35          2.63         1.84
 中国国航                                         7.18          4.92         1.63
 东方航空                                         7.21          3.57         2.25
 南方航空                                         6.99          4.00         1.95
 中国远洋                                         5.24          2.70         2.16
 中海集运                                         4.07          1.57         2.89
 中集集团                                        14.73         11.16         1.47
 中海发展                                         6.81          4.30         1.77
 宁沪高速                                         8.58          9.67         0.99
 深高速                                           8.39          6.69         1.40
 成渝高速                                         5.09          2.92         1.94
 皖通高速                                        16.29          5.99         3.03
 广深铁路                                         5.13          4.59         1.25
 中国南车                                         9.82          6.98         1.57
 中国交建                                        15.72          8.83         1.99
 中国铁建                                        12.14         10.00         1.35
 中国中铁                                         8.83          6.38         1.54
 长城汽车                                        10.95          7.23         1.69
 比亚迪                                          49.35         41.20         1.34
 广汽集团                                        23.14          9.21         2.80
 青岛啤酒                                        29.24         29.35         1.11
 白云山                                          23.33         19.50         1.33
 新华制药                                        12.16          5.22         2.60
 海信科龙                                        10.19          6.30         1.80
 南京熊猫                                        14.14          7.13         2.21
 晨鸣纸业                                        10.34          7.87         1.47
 上海医药                                        19.37         17.64         1.22
 中兴通讯                                        15.81         13.32         1.32
 东方电气                                        10.79          6.75         1.78
 潍柴动力                                        10.12         12.00         0.94
 东北电气                                         7.77          2.66         3.26
 广船国际                                        30.06         12.02         2.79
 昆明机床                                         7.60          2.52         3.36
 一拖股份                                        11.29          4.36         2.89
 北辰实业                                         4.09          2.39         1.91
 创业环保                                         8.10          3.94         2.29
 中国中冶                                         4.71          2.92         1.80
 金风科技                                        17.06         13.00         1.46
 丽珠                                            59.61         43.95         1.51
 万科                                            20.84         17.48         1.33
 郑煤机                                           7.10          4.06         1.95
 大连港                                           2.79          1.35         2.31
 山东墨龙                                         9.67          2.67         4.04
 浙江世宝                                        31.16          8.40         4.14
 复星医药                                        22.95         23.60         1.08
 光大银行                                         3.89          3.48         1.25
 东江环保                                        17.37         13.00         1.49
 上海电气                                         8.42          3.41         2.75
 广发证券                                        16.75         15.98         1.17
 华泰证券                                        17.87         14.70         1.36
 东方证券                                        15.39          7.57         2.27
 光大证券                                        15.89         12.50         1.42
 招商证券                                        16.27         11.94         1.52
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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