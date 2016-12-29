中国政策：发改委与农业部联手力推农业领域PPP，重点支持高标准农田等

路透北京12月29日 - 中国国家发展改革委和农业部发布关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见，拓宽社会资本参与现代农业建设的领域和范围，重点支持社会资本开展高标准农田、种子工程、现代渔港、农产品质量安全检测及追溯体系、动植物保护等农业基础设施建设和公共服务等领域。

刊登在发改委网站的意见称，引导社会资本参与农业废弃物资源化利用、农业面源污染治理、规模化大型沼气、农业资源环境保护与可持续发展等项目；鼓励社会资本参与现代农业示范区、农业物联网与信息化、农产品批发市场、旅游休闲农业发展。

地方政府从当地经济社会与现代农业发展需要出发，根据“十三五”全国农业现代化规划，确定本地区政府和社会资本合作的重点领域及其模式。根据具体项目的性质和特点，由当地政府主管部门或其委托的相关单位作为PPP项目实施机构，负责项目的准备及实施。

指导意见称，要科学界定政府与社会资本的权利职责，规范项目投资管理和实施程序，明确操作规则与机制。鼓励地方政府采用资本金注入的方式投资农业领域PPP项目，并明确出资人代表，参与项目准备及实施工作。

在政策支持方面，对同类农业项目，在同等条件下中央投资按照有关管理办法和程序要求，积极支持引入社会资本的PPP项目。使用各类政府投资的农业基础设施PPP项目，应纳入三年滚动政府投资计划。

同时，要加快农村集体产权制度改革。着力推进农村集体资产清产核资、确权到户和股份合作制改革。创新金融服务与支持方式。着力提高农业PPP项目投融资效率，鼓励金融机构通过债权、股权、资产支持计划等多种方式，支持农业PPP项目。

鼓励金融机构加大金融产品和服务创新力度，开展投贷联动、投贷保贴一体化等投融资模式试点；探索以项目预期收益或整体资产用作贷款抵（质）押担保。