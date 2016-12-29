路透基点：安徽中鼎筹办1.5亿欧元贷款--TRLPC

路透香港12月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在深交所挂牌的安徽中鼎密封件股份有限公司正在筹组一项1.5亿欧元(1.56亿美元)三年定期贷款。

2015年9月，安徽中鼎签署一项1.46亿欧元三年期贷款，九家银行承贷，渣打担任MLAB。银行可得到的最高综合收益为290个基点，贷款利率为按基准利率加码258.8个基点，平均期限为2.88年。中鼎(香港)为借款人，担保人为安徽中鼎。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)