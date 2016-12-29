路透基点：安徽中鼎筹办1.5亿欧元贷款--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透香港12月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在深交所挂牌的安徽中鼎密封件股份有限公司正在筹组一项1.5亿欧元(1.56亿美元)三年定期贷款。
渣打担任牵头行兼簿记行(MLAB)。
预定1月6日在香港举行一场银行说明会。
2015年9月，安徽中鼎签署一项1.46亿欧元三年期贷款，九家银行承贷，渣打担任MLAB。银行可得到的最高综合收益为290个基点，贷款利率为按基准利率加码258.8个基点，平均期限为2.88年。中鼎(香港)为借款人，担保人为安徽中鼎。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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