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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 18:02 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理近收平，料年末在6.95附近平稳收官

* 人民币近收平，日内维持区间窄幅整理
    * 监管层或启动过滤机制，中间价继续横向运行
    * 破7不实报道料加剧监管维稳难度
    * 离岸CNH创新低后遭遇疑似干预
    * 年度剩余时间料延续当前水平

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月29日 - 人民币兑美元即期 周四近收平，日内维持区间窄
幅整理，中间价亦延续横向运行。交易员称，监管层可能对今日中间价启动过滤机制，同时
稳定市场价格在低于中间价约50点的位置，预计年末将在6.95附近平稳收官。
    
    他们并指出，在下周个人年度5万美元购汇额度将恢复的敏感背景下，隔夜个别媒体关
于人民币汇价破7不实报道更引各方高度关注，这料会增加央行维稳难度；今日离岸CNHCNH
=D3盘中下探6.9872元的记录新低后汇价快速反弹，疑似遭遇干预，也有美元回调的因素。

    针对昨晚乌龙报价事件，一中资行交易员称，“上头震怒，（估计）今天不会动了。”
    
    亦有中资行交易员表示，客盘仍是购汇方向，贬值压力不小，但监管层不敢放松维稳，
料7这一心理关口不会很快跌破。
    
    中国人民银行周三否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报导，称相关报导“
不负责任”。央行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6
.9666元区间平稳运行。 

    离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限高位回落，其中隔夜 
由周三的15.18%回落772个基点至7.46117%；一年期HIBOR 跌5个基点至6.80917
%。

    “这么贵，还做空（CNH），真是太拼了。”一外资行交易员称。
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周四跌至两周低点，反映了美债收益率下跌；美国经济数据
逊于预期，打压美元，而且风险偏好减退提振避险日圆。 
  
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.9547       6.9549      0.00%
               FXS>                           
   中间价             6.9497       6.9495      0.00%
 成交额<CNYSPTVOL=C  273.96亿   311.04亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     48       日低6.9566   日高6.95
                                                 18
   今年以来升贬幅度                             -6.63%
 2005年汇改以来升贬                             19.01%
               幅度                           
  一年期美元/人民币        672                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.9787       6.9705             
 一年期NDF<CNY1YNDF   7.2965       7.2955             
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9544；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.2752、5.9772和8.5211。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/马蓉/孙琦子; 审校 吴云凌/乔艳红)
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