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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 17:07 BJT

《全球汇市》美元兑日圆跌至两周低点，欧元获得喘息机会

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0445  1.0407  +0.37  -3.82  1.0860
    美元/日圆            116.54  117.24  -0.60  -3.13  120.30
    欧元/日圆         121.74  122.09  -0.29  -6.69  130.47
    美元/瑞郎            1.0255  1.0282  -0.26  +2.37  1.0018
    英镑/美元            1.2257  1.2224  +0.27 -16.83  1.4738
    美元/加元            1.3512  1.3558  -0.34  -2.36  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9737  6.9702  +0.05  +6.18  6.5680
    澳元/美元            0.7211  0.7176  +0.49  -0.88  0.7275
    新西兰元/美元        0.6953  0.6918  +0.51  +1.88  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0714  1.0709  +0.05  -1.58  1.0886
    欧元/英镑         0.8518  0.8516  +0.02 +15.62  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5722  9.5847  -0.13  +4.38  9.1705
    美元/挪威克朗        8.7004  8.7174  -0.20  -1.58  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/王兴亚/白云)
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