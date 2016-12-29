《全球汇市》美元兑日圆跌至两周低点，欧元获得喘息机会

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0445 1.0407 +0.37 -3.82 1.0860 美元/日圆 116.54 117.24 -0.60 -3.13 120.30 欧元/日圆 121.74 122.09 -0.29 -6.69 130.47 美元/瑞郎 1.0255 1.0282 -0.26 +2.37 1.0018 英镑/美元 1.2257 1.2224 +0.27 -16.83 1.4738 美元/加元 1.3512 1.3558 -0.34 -2.36 1.3839 美元/离岸人民币 6.9737 6.9702 +0.05 +6.18 6.5680 澳元/美元 0.7211 0.7176 +0.49 -0.88 0.7275 新西兰元/美元 0.6953 0.6918 +0.51 +1.88 0.6825 欧元/瑞郎 1.0714 1.0709 +0.05 -1.58 1.0886 欧元/英镑 0.8518 0.8516 +0.02 +15.62 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5722 9.5847 -0.13 +4.38 9.1705 美元/挪威克朗 8.7004 8.7174 -0.20 -1.58 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/王兴亚/白云)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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