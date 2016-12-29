台湾汇市：台币连11跌续探近半年新低，出口商抛汇及外资卖汇收敛跌幅

* 台币兑美元连11日收贬，续探近半年新低

* 出口商年底抛汇及外资转偏卖汇收敛跌幅

* 明日台币主要波动区间料在32.250-32.350

路透台北12月29日 - 台币兑美元 周四微收跌续探近半年新低，并录得连11日贬势。汇银人士表示，日圆及韩元等亚币稍见止跌回升、外资转偏卖汇及年底暂且消化出口商抛汇卖需，此皆收敛台币续跌态势，今日台币多在32.300整数关卡附近狭幅盘整。

本周五(30日)是今年最后一个交易日，他们指出，去年12月31日台币兑美元收报33.066，今年至今台币仍走升2.33%，表现明显优于韩元等其他亚币，预估明日台币将略有补跌压力，料续呈区间偏弱整理格局。

今日台币兑美元收报32.312，此前收盘低位是7月6日的32.407。

“ 虽然有外资转卖美元，但现在台币还不到反转走升的时候。”一位大型公股银行交易员说。

资金流向方面，他们指出，今日汇市交投较显活络，主要消化出口商抛汇卖需、寿险业买汇需求，及有外资转趋卖汇，买卖汇力道均衡令台币暂在32.300附近僵持不下。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点仍为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报32.265/32.336，上日收在32.430。

台湾股市周四收跌0.53%。证交所资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超16.61亿台币；上交易日修正后为买超34.36亿台币。

交易员预估明日台币兑美元主要交易区间暂看32.250-32.350。

亚洲货币周四大多小升，随着美债收益率下跌，以及美元涨势动能减退，亚币压力有所缓解。 韩元/美元 本地市场今日微涨，收报1,207.7，较周三收盘价1,210.5涨0.2%。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成

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亿美元

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)