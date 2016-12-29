香港房地产：明年1-3月供地可建3,610个住宅，按季减少但全年供应量超标8%

路透香港12月29日 - 香港政府周四宣布，2016/17财政年度第四季度将推出两幅住宅土地招标出售，连同港铁 、市区重建等其他土地来源，可建私人住宅单位共3,610个，比上一季度的4,000多个有所减少。

发展局局长陈茂波在公布明年1-3月本财年第四季度卖地计划时表示，新一季度土地供应量比以往季度少，并非因为不够住宅用地，也非政府减少私人住宅土地供应。

＂这是当考虑到本财年首三季的土地供应1.5万多个单位，以我们的掌握，在第四季即使供应3,610个，共计已比全年目标1.8万个超出1,400个，即超标8%。＂他称。

陈茂波表示，估计截至12月底止本财年首三季度，政府卖地、港铁发展项目、市区重建局项目，以及私人重建发展项目的总供应量达15,850个单位，因此理论上要全年达标的话，下季度只须供应2,100个单位来自不同来源的土地便足够。

＂我们要让市场明白，政府每年宣布供应目标多少，并按目标供应土地，令市场有信心目标是确定的，且政府是能达标的。＂他说。

此外，政府在第四季度将推出三幅分别位于中环、长沙湾和启德的商业/商贸用地，合共可提供20.7万平方米的楼面面积。同时，政府亦会加入一幅位于葵涌的工业用地，可建楼面面积约1.7万平方米。