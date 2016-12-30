重温稿-台湾货币市场：短率续稳中趋跌，跨年资金需求冷清

* 票券商年底没缺口，跨年资金需求低迷 * 元月初又有巨额国库借款，利率走势待观察 * 短票利率再降，RP投信不抽钱反而要券 记者 董永年 路透台北12月29日 - 台湾银行间短率周四续稳中趋跌。资金调度人员指出，年底资金宽裕，由于票券商 今日几乎没有缺口，跨年资金需求低迷，市场气氛相当冷清。 他们表示，今、明日虽有约500亿台币的国库借款，但市场丝毫感受不到紧俏气氛。不过有资调人员提及 ，国库将在1月4、5两日再行借入巨额资金，预估超过1,100亿台币，虽然提存期初资金料较目前更宽松，但也 凭添了变数。 〞大家都避开了，票券商没什么资金需求。明天气氛也差不多。〞一银行资调人员说。 另一大型公股银行资调人员也称，今日只与银行做一周拆款，利率0.42%。〞还算不错了，昨天根本没有 需求。〞 一大型票券商交易员表示，上午都没做拆款，或许稍晚会承作隔夜拆款。 截至中午，拆款中心页面显示一周拆款高位在0.42%，这也显示票券商尚未拆入跨年资金。惟午后有票券 商申报取得一周拆款，利率做在0.53%。 因应农历年新钞需求，台湾银行从28日起至明年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，28日的 通货发行数为1兆(万亿)9,041亿余台币，较上日约增加70.5亿。 本地时间 17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.312 32.309 台湾加权股价指数<.TWII 9,153.09 9,201.40 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.220-0.530% 0.176-0.540% --两周拆款利率区间 0.339-0.500% 0.172-0.550% **短票利率再降** 短票方面，票券商交易员指出，今日短票成交利率进一步下滑，大型票券商农历年前的短票成交利率区间 降至0.40-0.45%，中小型票券商则在0.50%附近。 票券商表示，由于没有什么资金缺口，因此发票量相当少，虽想承做跨农历年的短票，但因发票量有限， 因此数量也相对稀缺。 〞要等到下周二票量才会变多。〞一大型票券商交易员说。 今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.40-0.50%，上日在0.46-0.50%；跨农历年自保短票利率 承作区间主要成交在0.45-0.56%，上日0.55-0.57%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.453%，区间在0.30-0.52%，成交金额46.87亿 台币；前日加权平均利率为0.491%，区间在0.30-0.55%，成交金额43.46亿台币。 台湾央行周四发行1,770.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,769.5亿台币，发行余额增1亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,317.5亿台币；落点尚有周五2,331.5亿。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为114亿台币，累计超额准备为1兆4,378亿台币、加计前期1 %的超额准备为1兆5,881亿台币。 **投信年底反而要券** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日市场资金颇为宽松，一早就有投信来要券，但因缺口不大 ，很快就平帐。 一票券商交易员表示，已经连续四天拒绝寿险业资金了，这次年底丝毫没有紧的感觉，已经有投信想预先 框1月初的券，预料下一提存期初的资金会相当多。 〞根本没有缺口，不能接。〞一票券商交易员说。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.4 1%；跨月天期公债成交在0.33-0.36%，公司债则落在0.44-0.46%。 今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.23-0.28%，公司债附买回利率亦同；而 跨年公债参考利率即在0.32-0.36%；公司债利率主要成交在0.35-0.42%。(完) (记者 董永年；审校 乔艳红)