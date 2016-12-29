国际油市：亚洲燃料油价差上涨，因供应紧张

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
数据显示，新加坡向孟加拉国、香港、韩国、菲律宾和斯里兰卡的燃料油出口较前一周增加，而来自科威特和俄罗斯的出口下滑，为库存下降做出贡献。
一位业内消息人士称，北亚强劲的船用燃料需求可能吸纳了来自新加坡的船货。
数据显示，截至12月28日当周，俄罗斯向新加坡输送近12万吨燃料油，较前一周输送的大约41.7万吨大幅下滑。
俄罗斯的燃料油生产料将下降逾200万吨，因为从2017年1月1日起该国出口关税将上调。
交易商称，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)求售船期为1月的高硫燃料油船货，给供应吃紧的市场带来一定宽慰。
新加坡现货市场上有两笔燃料油交易达成。
- 维多公司售出20,000吨180-cst高硫燃料油船货，船期为1月24-28日，买家为摩科瑞，成交价格为每吨338.50美元。
- 壳牌售出20,000吨180-cst高硫燃料油船货，船期为1月24-28日，买家为Coastal，成交价格为每吨332美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/刘秀红；审校 孙茉莉/艾茂林)
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