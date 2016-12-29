国际油市：亚洲燃料油价差上涨，因供应紧张

数据显示，新加坡向孟加拉国、香港、韩国、菲律宾和斯里兰卡的燃料油出口较前一周增加，而来自科威特和俄罗斯的出口下滑，为库存下降做出贡献。

一位业内消息人士称，北亚强劲的船用燃料需求可能吸纳了来自新加坡的船货。

数据显示，截至12月28日当周，俄罗斯向新加坡输送近12万吨燃料油，较前一周输送的大约41.7万吨大幅下滑。

俄罗斯的燃料油生产料将下降逾200万吨，因为从2017年1月1日起该国出口关税将上调。

交易商称，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)求售船期为1月的高硫燃料油船货，给供应吃紧的市场带来一定宽慰。

新加坡现货市场上有两笔燃料油交易达成。

- 维多公司售出20,000吨180-cst高硫燃料油船货，船期为1月24-28日，买家为摩科瑞，成交价格为每吨338.50美元。

- 壳牌售出20,000吨180-cst高硫燃料油船货，船期为1月24-28日，买家为Coastal，成交价格为每吨332美元。(完)

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