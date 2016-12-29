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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 18:03 BJT

东南亚股市：清淡交易中多收高，印尼股市一度大涨近2%

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                      最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   348.56     2.40   +0.69   +4.73   332.82
    新加坡                     2889.15    -9.15   -0.32   +0.22  2882.73
    马来西亚                  1637.93     7.63   +0.47   -3.22  1692.51
    泰国                      1537.81    13.21   +0.87  +19.39  1288.02
    印尼                      5302.57    93.12   +1.79  +15.45  4593.01
    菲律宾                     6840.64    -5.80   -0.08   -1.60  6952.08
    越南                        664.72     1.22   +0.18  +14.80   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 艾茂林/孙茉莉; 审校 王兴亚/白云)
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