东南亚股市：清淡交易中多收高，印尼股市一度大涨近2%

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 348.56 2.40 +0.69 +4.73 332.82 新加坡 2889.15 -9.15 -0.32 +0.22 2882.73 马来西亚 1637.93 7.63 +0.47 -3.22 1692.51 泰国 1537.81 13.21 +0.87 +19.39 1288.02 印尼 5302.57 93.12 +1.79 +15.45 4593.01 菲律宾 6840.64 -5.80 -0.08 -1.60 6952.08 越南 664.72 1.22 +0.18 +14.80 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 艾茂林/孙茉莉; 审校 王兴亚/白云)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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